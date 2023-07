Prosegue l’ondata di calore sulla provincia, allerta meteo gialla fino a domani

Non è più una novità, continua l’ondata di calore sull’intero territorio nazionale. Le temperature tenderanno ad alzarsi nuovamente nei prossimi giorni. Per questo la Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha diramato una nuova allerta meteo.

Per tutta la giornata di domani allerta meteo di colore giallo per la fascia di pianura e prima collina del Piacentino. Situazione non differente al resto della regione. Previsti picchi di oltre 37 gradi, temperatura raggiunta già oggi a Gropparello, a Borgonovo invece superata quota 34 gradi. Temporali sparsi nel corso della settimana potrebbero contribuire ad abbassare le temperature.