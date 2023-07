Giardini Sonori, entro il 28 agosto le candidature per la nuova gestione

“Valorizzare la capacità di fare rete e le sinergie nel terzo settore, consolidare la rete di collaborazioni e iniziative congiunte tra i centri di aggregazione giovanile comunali, ampliare l’offerta di servizi, opportunità formative e di fruizione della musica a Piacenza”.

Così l’assessore alle Politiche giovanili, Università e ricerca, Francesco Brianzi, ha sintetizzato, nell’incontro odierno con le realtà che compongono il “Tavolo Didattica Musicale”, i punti chiave dell’avviso pubblico – online già da qualche giorno sul sito del Comune di Piacenza – per la nuova gestione del centro musica “Giardini Sonori”, con sede al civico 41 di Stradone Farnese, nel complesso della ex caserma Cantore.

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate, dai soggetti interessati, entro le ore 12 del 28 agosto. L’affidamento sarà di durata triennale, con possibilità di rinnovo per un successivo biennio, assicurando l’apertura e la fruibilità del servizio con una disponibilità non inferiore alle 10 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, nella fascia dalle 14 alle 24, nonché il sabato e la domenica almeno dalle 14 alle 20. Dovrà inoltre essere garantito, innanzitutto per i giovani musicisti e le band, l’utilizzo delle sale prova e dello studio di registrazione a prezzi calmierati.

L’avviso pubblico esplicita, a questo proposito, che il centro musica dovrà “collocarsi, come luogo significativo, nella rete delle risorse culturali ed educative della città di Piacenza, caratterizzandosi come punto di incontro e di raccolta della musica giovanile, creando un contesto di scambio tra giovani, promuovendone i talenti e valorizzando le esperienze professionali”.

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di mille euro e garantire un investimento di almeno 8mila euro per l’adeguamento della struttura o delle attrezzature tecniche, anche per consentire la realizzazione di laboratori o attività formative.

Le manifestazioni di interesse – complete di tutti gli allegati come specificato sul sito web comunale – potranno essere consegnate a mano, entro il termine del 28 agosto, presso gli Sportelli Quic di viale Beverora, inviate tramite Pec (da casella certificata) all’indirizzo [email protected] o spedite mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio Protocollo del Comune di Piacenza, via Beverora 59.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a [email protected] o ai seguenti numeri: 0523-492516/2004/2606. Agli stessi recapiti si può concordare il sopralluogo obbligatorio degli spazi nella ex caserma Cantore.