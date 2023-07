Incendio nel parcheggio di un supermercato, quattro veicoli coinvolti

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per domare l’incendio divampato stamattina nel parcheggio di un supermercato di Strada Valnure a Piacenza. Le fiamme si sono sprigionate da un’auto in sosta, per poi interessare un furgone e altre due vetture parcheggiate nei pressi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi. Ingenti i danni ai mezzi.

