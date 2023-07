Castel San Giovanni, ladro scalzo ruba borse firmate. Cani forse storditi

Notte di furti a Castel San Giovanni. Una casa in via Manzella è stata svaligiata e un’altra, in via Duse, è stata messa a soqquadro.

In entrambi i casi i malviventi sono entrati da una porta finestra e i cani non si sono accorti di nulla, forse perché storditi. In via Manzella il ladro è riuscito a portare via refurtiva per non meno di settemila euro. Nel bottino costose borse di marca che la padrona di casa custodiva in un armadio. A impressionare non è solo il valore della refurtiva, ma anche il modo in cui il ladro ha agito utilizzando tecniche da professionista. “È entrato e uscito di casa, dopo essersi tolto le scarpe utilizzando un porta finestra al piano terra – racconta la padrona di casa – senza fare il minimo rumore, tanto che nemmeno il mio cane ha avvertito nulla”.

Il malvivente, che si è poi scoperto aver agito insieme a due complici, non si è però accorto di una telecamere interna alla casa che ha filmato ogni sua mossa. Il ladro ha tentato di entrare anche nell’appartamento al piano superiore della stessa villetta quadrifamiliare ma è stato sorpreso dal padrone di casa che ha poi visto allontanarsi tre persone. In via Duse stessa tecnica. I ladri sono entrati da una porta finestra e hanno messo a soqquadro il piano superiore mentre i padroni di casa erano al piano inferiore. “I miei due cani da caccia – testimonia la proprietaria – non si sono accorti di nulla. La sera ho notato che erano spossati”. Probabilmente qualcuno li aveva storditi.