Incendio in un campo tra Agazzano e Piozzano, fiamme domate dai vigili del fuoco

Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha impedito che l’incendio divampato questo pomeriggio in un campo tra Agazzano e Piozzano potesse assumere connotati più seri. Le fiamme, per cause ancora da accertare, si sono estese per circa duemila metri quadrati, prima di essere spente dai pompieri. Sul posto anche i carabinieri di Agazzano e i Forestali di Pianello.

