Vicolo del Guazzo, a fuoco un appartamento: innesca le fiamme un climatizzatore

Pomeriggio di intenso lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti in vicolo del Guazzo, a Piacenza, per domare un incendio divampato al primo piano di una palazzina. Stando alle prime informazioni raccolte a innescare le fiamme sarebbe stato un climatizzatore, posto sul balcone dell’abitazione: il rogo si è presto espanso alla cucina e solo il pronto intervento dei vigili del fuoco (intervenuti sul posto con due squadre e l’autobotte) ha impedito che potesse propagarsi al resto della casa. Presente anche la polizia locale. Fortunatamente nessuna persona è rimasta intossicata. Sul posto, in via precauzione, anche un’ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Bianca.

