Hospice Borgonovo, ancora attiva la raccolta fondi avviata con Una diga stellata

È ancora possibile contribuire alla raccolta fondi per l’Hospice di Borgonovo avviata in occasione della terza edizione dell’iniziativa “Una diga stellata”. Ai fondi raccolti con l’elegante cena tenutasi sul coronamento della diga del Molato, con 200 partecipanti, si aggiunge anche il ricavato della distribuzione di braccialetti che ricordano quell’evento. I braccialetti sono in distribuzione in diversi negozi il cui elenco è facilmente reperibile dalla pagina Facebook di Una diga stellata. “A settembre – dicono gli organizzatori – il ricavato della cena e il ricavato della distribuzione dei braccialetti sarà consegnato in hospice”.

