Mensa e nido, la denuncia in consiglio: “Borgonovo sta facendo cassa allo Stato”

“Borgonovo sta facendo cassa allo Stato”. Sale dai banchi del consiglio comunale l’allarme per i 490mila euro di fondi che le casse dell’ente pubblico hanno già sborsato, a fronte di lavori su opere pubbliche, per cui però non sono ancora arrivati tutti i finanziamenti promessi. Fondi cioè che dovrebbero coprire tali spese ma che, fino ad oggi, sono arrivati solo in parte, motivo per cui l’ente locale di fatto ha dovuto anticipare la restante di tasca propria.

In particolare l’ammanco riguarda la mensa scolastica (già finita e utilizzata) e l’asilo nido in costruzione, per cui il Comune ha anticipato quasi mezzo milione di euro. “Stiamo facendo cassa allo Stato – l’allarme lanciato durante la seduta consiliare – se i fondi non arrivano entro fine anno, potrebbero fermarsi i lavori al nido”.