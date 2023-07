Procura, uffici chiusi e orari ridotti. Protestano gli avvocati penalisti

Gli avvocati penalisti piacentini diserteranno le udienze in tribunale e si asterranno dalle attività giudiziarie penali nei giorni 13, 14 e 15 settembre per protestare contro la chiusura o la riduzione d’orario degli uffici della Procura nei mesi estivi a causa del problema – ormai diventato cronico e preoccupante – della carenza di personale amministrativo.

“Una situazione grave e insostenibile che incide negativamente sul diritto alla difesa – afferma Stefano Moruzzi, presidente della Camera Penale di Piacenza -. Le ripercussioni non riguardano soltanto chi esercita la professione forense ma direttamente i cittadini. Gli indagati non hanno più la possibilità di vedere direttamente, in modo trasparente e senza limitazioni e restrizioni, gli atti che li riguardano”.

Durante il mese di agosto la segreteria della Procura ridurrà l’orario di apertura del “front office”. Ma a peggiorare la situazione, sottolinea Moruzzi, il fatto che l’accesso al servizio passa necessariamente attraverso una prenotazione “che è di appannaggio esclusivo degli avvocati ed esclude i cittadini”.

