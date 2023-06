Carenza di organico in Procura. Pradella: “Con le ferie si rischia la paralisi”

Un’atmosfera di sereni convenevoli ha preceduto la riunione del consiglio giudiziario che si è tenuto ieri nell’aula delle Assise di palazzo Landi. Ha aperto la seduta il presidente del Tribunale, Stefano Brusati che ha ringraziato il consiglio per la sua attenzione agli uffici di Piacenza. Subito dopo ha preso al parola la procuratrice Grazia Pradella; con un breve discorso ha messo a nudo una preoccupante situazione in cui ormai da lungo tempo versano gli uffici giudiziari della Procura, chiedendo l’attenzione del consiglio giudiziario, Pradella ha detto: “Lo stato d’animo della Procura è sicuramente meno ottimista. Ci stiamo infatti avvicinando alla paralisi, in vista del periodo delle ferie che amputerà ulteriormente il nostro già scarso personale, perché tutti hanno giustamente diritto alle ferie”.

La Procura fino a qualche tempo fa aveva 30 effettivi per quanto riguarda il personale amministrativo, oggi sono ridotti a 14, di cui solo 9 sono in grado di lavorare a tempo pieno.