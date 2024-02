In arrivo sei amministrativi in Procura, Grazia Pradella: “Un sospiro di sollievo”

I rinforzi in procura alla fine sono arrivati. Una boccata d’ossigeno per un ufficio drammaticamente a corto di personale, con un organico a lungo rimasto dimezzato. Tra impiegati applicati per un anno per iniziativa del ministero, un dipendente che dagli uffici giudiziari di Lodi ha chiesto di trasferirsi a Piacenza e l’arrivo qualche settimana fa di una persona già dipendente della pubblica amministrazione e attualmente in fase di tirocinio, ora gli uffici requirenti di via del Consiglio possono contare su sei amministrativi in più. Il personale ha così raggiunto quota 22 su una pianta organica che prevede 30 presenze.

Il commento della procuratrice Grazie Pradella – “È evidente che quella trovata è una soluzione temporanea, che tuttavia consente al personale in servizio, sottoposto a condizioni di stanchezza e stress facilmente immaginabili, di tirare un sospiro di sollievo” commenta la procuratrice Grazia Pradella, che da anni lancia appelli, diventati col tempo sempre più drammatici, per trovare soluzioni alla carenza d’organico.

Pradella ringrazia chi in questi anni si è attivato per cercare soluzioni. A partire dal procuratore generale di Bologna Paolo Fortuna e dall’avvocato generale Ciro Cascone: “Non appena hanno preso possesso del loro ufficio sono venuti a Piacenza per rendersi conto della situazione”. Un grazie va anche all’avvocatura piacentina: “All’Ordine degli avvocati, alla Camera penale e all’avvocata Graziella Mingardi che in qualità di componente del consiglio giudiziario ha più volte sollevato il problema delle condizioni di lavoro nella nostra procura”.

Importante il ruolo di alcuni parlamentari piacentini: Tommaso Foti, deputato di Fratelli d’Italia, per l’interrogazione presentata nel 2021, e la senatrice Elena Murelli. La procuratrice Pradella cita la proficua “triangolazione” tra la senatrice Murelli, il sottosegretario Ostellari (“venuto a Piacenza di persona per verificare i problemi”) e il capo dipartimento dell’amministrazione giudiziaria Gaetano Campo (“con il quale sono rimasta costantemente in contatto”).

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO