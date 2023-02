Carenza di personale in procura, mercoledì confronto al ministero per assunzioni

“Venerdì scorso ho incontrato a Piacenza la procuratrice Grazia Pradella. Nell’ambito del colloquio intercorso presso gli uffici che dirige, ha illustrato le criticità relative alle scoperture che insistono sulla locale procura. Le ho garantito che il tema è attenzionato e ho provveduto ad aprire un canale di comunicazione diretta sulla questione”. Lo dichiara il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Ostellari. “Già mercoledì 22 febbraio – aggiunge il sottosegretario – la procuratrice sarà ricevuta nella sede del ministero in via Arenula per un primo confronto con il capo di gabinetto Alberto Rizzo”.

Al centro del confronto, come già evidenziato nelle scorse settimane, c’è la carenza di personale nella procura di Piacenza. Ostellari si è impegnato a garantire nuove assunzioni.