Tragedie in Trebbia, installati i primi cartelli bilingue con le norme di comportamento

“Fare il bagno in Trebbia è piacevole ma può essere anche pericoloso. Rispetta poche norme elementari”: è quanto si legge sui cartelli preparati dopo le tragedie che si sono verificate nelle scorse settimane e che hanno strappato la vita a cinque persone. L’installazione nelle spiagge del comune di Bobbio è iniziata questa mattina. I cartelli riportano alcune regole di comportamento scritte in italiano e in inglese.

L’iniziativa era stata annunciata nei giorni scorsi dal presidente dell’Unione montana e sindaco di Bobbio, Roberto Pasquali.