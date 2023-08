Il fenomeno Barbie conquista Piacenza, cinema preso d’assalto: “Film ispirante”

Il fenomeno Barbie conquista anche Piacenza. Lunghissime code al cinema per vedere il film dei record dedicato alla bambola più famosa al mondo. Ieri all’Uci Cinemas è stato aggiunto uno spettacolo in tarda serata per riuscire a smaltire le richieste. Mamme e figlie, gruppi di amici e coppie, quasi tutti rigorosamente con un richiamo rosa che fosse una maglietta, un vestito, una borsa o le unghie.

All’inizio della pellicola Barbie si presenta nella sua veste originale, bionda, perfetta, con vestiti eleganti e scarpe con tacco alto. Vive felicemente a BarbieLand insieme alle sue compagne e ai Ken. Un giorno alcuni pensieri negativi le cambiano la vita e la costringono ad entrare nel mondo reale scoprendo una realtà tutt’altro che facile. Il film è diretto da Greta Gerwig e interpretato da due icone: Margot Robbie-Ryan Gosling. Patriarcato, capitalismo e altri messaggi legati alla società e al ruolo delle donne e degli uomini sono i veri protagonisti del film, considerato un evento cinematografico di dimensioni enormi a livello globale. I toni sono leggeri e in alcuni momenti un pò scontati. Ma il pubblico piacentino ne è rimasto entusiasta. “Un film ispirante” è stato definito.

