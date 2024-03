“Scarpette Rosse”, questa sera su Telelibertà il film “Lo scapolo” con Sandra Milo

Questa sera alle 21 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “Lo scapolo”, un film del 1955 di Antonio Pietrangeli, un grandissimo tra i nostri registi sempre poco celebrato, autore di titoli fondamentali del nostro cinema come “Adua e le compagne”, “Il magnifico cornuto” e “Io la conoscevo bene”.

Questo è uno dei suoi primi film, interpretato da Alberto Sordi, Nino Manfredi e da Sandra Milo, ed è una ulteriore occasione per ricordare questa grande protagonista del cinema italiano recentemente scomparsa.