“Scarpette rosse”, questa sera su Telelibertà “Scandalo a Filadelfia” di George Cukor

Questa sera alle 21 “Scarpette Rosse” ha in programma una delle grandi commedie sentimentali dell’età d’oro di Hollywood, “Scandalo a Filadelfia”, un film del 1940 diretto da George Cukor e interpretato da uno spumeggiante trio di attori, ovvero Katharine Hepburn, Cary Grant e James Stewart.

Per il ruolo della ricca e viziata Tracy Lord, la Hepburn fu candidata al terzo premio Oscar per la Miglior Attrice e vinse il New York Film Critics Circle Award.