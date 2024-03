Due ballerini al matrimonio reale in “Sua Altezza si sposa” a Telelibertà

Questa sera alle 21.00 su Telelibertà “Scarpette Rosse” ha in programma “Sua Altezza si sposa”, una commedia musicale del 1951 diretta da Stanley Donen e interpretata da Fred Astaire e Jean Powell. Ispirato alla prima parte della carriera di Astaire, il film racconta la storia di Ellen e Tom Bowen, due fratelli americani che lavorano insieme nel mondo dello spettacolo, formando un celebre duo di danza. Per entrambi il lavoro è al primo posto, ma la situazione è destinata a cambiare quando ottengono un ricco ingaggio per il matrimonio reale della Corte britannica, quello di Elisabetta II con Filippo.