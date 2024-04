“Scarpette rosse”, questa sera su Telelibertà “Piccole donne” di Mervyn LeRoy

Questa sera alle 21.00 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “Piccole donne”, di Mervyn LeRoy del 1949: tra tutte le trasposizioni cinematografiche del famosissimo romanzo di Louisa May Alcott (tra le più recenti troviamo quella del 1994 con Wynona Ryder e Susan Sarandon, mentre l’ultima, del 2019, è diretta da Greta Gerwig, la regista di “Barbie”) questa versione iper colorata è interpretata da June Allyson e Janet Leigh, con Elizabeth Taylor nei panni di Amy March.

La storia delle quattro sorelle March, povere ma onorevoli, la conosciamo tutti e qui si sguazza come non mai nel drammone sentimentale perfetto per una serata in famiglia.