Festa per i 100 anni di Gemma Mainardi, gli auguri arrivano anche dal Comune

Compleanno speciale per Gemma Mainardi, che il 1° agosto ha festeggiato 100 anni attorniata dagli affetti più cari: le cugine, la cognata, le amicizie di lunga data. A portarle l’augurio e il saluto dell’amministrazione comunale è stata Nicoletta Corvi, assessore ai servizi sociali.

“E’ sempre una grande emozione – sottolinea – poter condividere la gioia di una ricorrenza come questa, che è occasione anche per ripercorrere, insieme alle persone coinvolte, la storia e le esperienze di una vita. Ho ascoltato con piacere il racconto della signora Gemma e della sua famiglia di musicisti, con il papà e il fratello entrambi docenti, l’uno di flauto e l’altro di violoncello, al Conservatorio. E mi sono commossa non solo di fronte alla sua vitalità elegante, ma anche nel percepire il legame forte che la unisce da sempre a Piacenza, dove è nata e dove è voluta ritornare dopo la morte di suo marito e gli anni trascorsi in provincia di Asti, a Castello di Annone”.

“C’è sempre qualcosa da imparare – conclude l’assessore – dall’incontro con i nostri concittadini più anziani, dall’intensità del loro cammino e dall’energia che ancora, dopo tanta strada già percorsa, riescono a trasmettere”.