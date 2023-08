Controlli stradali tra Piacenza e Fiorenzuola: una patente ritirata e 4 sanzioni

Sessanta persone, quaranta veicoli e diversi esercizi commerciali sottoposti a controlli di polizia effettuati fra Fiorenzuola e Piacenza nella tarda serata di martedì. Prevenire gravi incidenti stradali e i fenomeni di microcriminalità, l’obiettivo del servizio svolto dagli agenti.

Sono state elevate quattro sanzioni per infrazioni al codice della strada e ritirata la patente a un automobilista straniero che non ha provveduto alla conversione del prroprio titolo di guida. Inoltre, sono stati compiuti controlli a locali che sono punti di aggregazione giovanili sia a Piacenza che Fiorenzuola, in particolare lungo l’asse della via Emilia. A tali controlli disposti dalla prefettura in sede di coordinamento del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e diretti dalla questura, hanno preso parte le volanti di polizia, la polizia stradale e i nuclei prevenzione crimine di Reggio Emilia.