Un ferito in condizioni molto serie dopo lo scontro tra auto e camion a Fiorenzuola

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi tra Fiorenzuola e Fontana Fredda, lungo la via Emilia: per cause al vaglio dei carabinieri, si sono scontrati un camion e una vettura, il cui guidatore è rimasto seriamente ferito.

L’eliambulanza, giunta sul posto assieme ai mezzi del 118 e ai vigili del fuoco, lo ha trasportato all’ospedale di Parma in condizioni serie.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con ovvi disagi per la circolazione.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà