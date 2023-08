Donati duemila euro all’hospice di Piacenza grazie alla festa di Settima

Non meno di cinquemila persone in quattro giorni sono finite a Settima di Gossolengo almeno tre motivi ben precisi: gustarsi una carne alla griglia cucinata come si deve, divertirsi con la musica stando in compagnia e fare del bene, raccogliendo fondi per l’hospice piacentino La Casa di Iris. È stato un successo che va ben oltre le previsioni l’edizione 2023 di Settimangio, la festa organizzata dall’Anspi di Settima all’ombra del campanile della chiesa.

“Non ci aspettavamo una presenza simile” ammettono gli organizzatori. “A Settima non c’è mai stato un afflusso di persone come questo. E non possiamo che essere soddisfatti”. La marea di gente non ha comunque incrinato la macchina organizzativa, con le cucine sempre attive e senza troppe attese per mangiare, grazie a decine e decine di volontari – a partire dal parroco don Pippo Perotti – che hanno fatto di tutto per accontentare i visitatori. E alla fine sono stati raccolti duemila euro per la Casa di Iris.

