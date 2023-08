Giù le barriere, giovani e anziani insieme a Gragnano: “Relazione tra generazioni”

A separare il centro diurno per anziani e l’oratorio della parrocchia di San Michele Arcangelo c’è soltanto una recinzione. E così, a Gragnano, è venuto il momento di abbattere l’ostacolo simbolico: in occasione del grest parrocchiale, giovani e anziani si sono uniti condividendo esperienze o semplici chiacchiere.

Dopo tre settimane in cui gli anziani del centro gragnanese hanno osservato, al di là della rete, i ragazzi impegnati nel gioco e nelle varie attività proposte dagli educatori, Così nel cortile a fianco del campo di calcetto, ragazzi e anziani hanno gustato un gelato insieme chiacchierando, come sempre con reciproco interesse e divertimento. “Apprezziamo moltissimo la sensibilità dei nostri operatori del servizio sociale e del centro diurno che sempre riescono a tenere viva la relazione tra generazioni lontane, organizzando momenti in cui chi frequenta il centro può sperimentare situazioni che trasmettono il senso di una famiglia allargata” sottolineano il sindaco di Gragnano Patrizia Calza e il vice Marco Caviati. “Al tempo stesso i piccoli guidati dalla curiosità e dalla loro sensibilità, vanno alla scoperta di un mondo lontano che però ha ancora tanto da insegnare”.