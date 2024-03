Gragnano, commercianti aiutano centro giovanile: i ragazzi li premiano

Se nelle loro attività pomeridiani hanno potuto impastare la pizza oppure imparare a cucire vestiti, lo devono soprattutto a chi ha fornito loro (gratuitamente) le materie prime. E così, un po’ a sorpresa, nei giorni scorsi i ragazzi del centro aggregativo giovanile “Quasi C’Entro” di Gragnano hanno deciso di premiare con una targa, realizzata da loro stessi, le titolari degli esercizi commerciali “Le Fornarine” e “La Piccola Sartoria di Betty”: se le prima hanno donato i panetti di pizza per la lezione di cucina, la titolare della sartoria ha pure trovato il tempo di insegnare a tagliare e confezionare belle cuffie di diversi colori.

scuola di cucina e sartoria a gragnano

Scuola di cucina e sartoria sono solo alcune delle attività affrontate durante le ore pomeridiane del centro aggregativo. Al grazie dei ragazzi verso i loro “maestri”, si aggiunge quello degli amministratori. “La collaborazione dei nostri cittadini è essenziale per la riuscita di queste iniziative” – fanno notare la sindaca Patrizia Calza e il vice Marco Caviati. “Così si trasmette il quel senso di partecipazione e vicinanza che sono necessari perché si percepisca di far parte di una comunità. Ed è bello che i ragazzi si siano sentiti in dovere di ringraziare chi si è speso nei loro confronti”.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ