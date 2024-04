Inaugurato il palazzetto dello sport di Gragnano: il taglio del nastro con Bonaccini

Finalmente un sogno inseguito ormai da una quindicina di anni – bloccato ogni volta da qualche inghippo burocratico – oggi ha una forma ben definita, un bel parallelepipedo biancastro appoggiato ai limiti del paese, che si può toccare con mano.

Ecco il nuovo palazzetto dello sport di Gragnano, costato quasi un milione di euro e finanziato in gran parte dalla Regione: per questo a tagliare il nastro della nuova struttura sportiva assieme alla sindaca Patrizia Calza è stato il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

E la festa per gli amministratori che è diventata una festa per gli sportivi, a partire dalle varie società del territorio (tra cui Polisportiva VII Castelli, MioVolley, Assigeco, Bakery, Song Lon Asd, Piacenza Calcio con i rispettivi atleti e ragazzi) che ieri hanno preso possesso dei locali. Ma è stato anche un evento per tutta la comunità di Gragnano.