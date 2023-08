Mangia un pezzo di focaccia e sta male. Primo piacentino allergico a farine di insetti

È allergico ai crostacei, mangia un pezzo di focaccia e subito sta male. Nell’impasto c’era la farina di grilli. È il primo caso di allergia alle farine di insetti registrato ufficialmente a Piacenza. Protagonista è un cittadino già allergico ai crostacei che, mangiando un pezzo di focaccia, ha manifestato orticaria, ostruzione nasale e nausea. Si è rivolto all’allergologa Eleonora Savi che, attraverso una diagnostica molecolare, è riuscita a risalire alla causa dell’allergia: la presenza di farina di grilli inserita come additivo all’interno dell’impasto.

“Non si tratta di allergia alla farina, bensì all’allergene inserito come additivo – spiega l’allergologa che coordina anche la commissione per la diagnostica molecolare della Wao (World Allergy Organization) – e qualche caso è già stato segnalato in Italia e in Europa, ma sono pochissimi quelli pubblicati. Il fatto è che i grilli contengono un allergene che è comune ai crostacei, ai molluschi, ai vermi e agli acari della polvere: per questo chi già presenta queste allergie reagisce con una grossa reattività anche alle farine prodotte da insetti”.

Già in marzo la Società italiana di allergologia asma e immunologia clinica aveva messo in guardia sui rischi di reazioni allergiche da insetti che secondo le stime potrebbero interessare circa 800mila persone in Italia.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTÀ