Smog ultrafine a causa di freni e pneumatici: scoperta in Cattolica attraverso le api

I combustibili fossili sono fonte di inquinamento, ma uno studio dei ricercatori dell’Università Cattolica mostra come l’80% delle polveri ultra fini – quelle più piccole e dannose – derivino soprattutto dall’impianto frenante dei veicoli e dagli pneumatici. Pubblicata sulla rivista scientifica “Environmental Pollution”, che ha un grande impatto per quanto concerne gli studi sugli stress ambientali dovuti a inquinanti, la ricerca si è avvalsa delle api come indicatori.

Ilaria Negri, ricercatrice in entomologia alla facoltà di Scienza agrarie, alimentari e ambientali della Cattolica di Piacenza, che fa parte del gruppo di lavoro, illustra lo studio compiuto a Milano, dove tre arnie sono state poste in Parco Segantini, 90mila metri quadrati situati in Ztl, vicino ai navigli, ma anche alla circonvallazione.

“Le api sono ottimi bioindicatori degli stress ambientali e per questo sono studiate da molti anni – dice Negri – nei loro prodotti si possono rintracciare diossine, metalli pesanti e pesticidi, anche se nei prodotti finisce in genere una quantità davvero minima di inquinanti che, secondo gli studi, non comporta alcun rischio per la salute». «Le api impollinatrici – prosegue – macinano chilometri avanti e indietro, “campionando” così gli inquinanti. Essendo pelose, poi, si comportano come spugne e il loro corpo si sporca con le polveri atmosferiche”. A Piacenza, uno studio di questo tipo ancora non è stato compiuto. “Avevamo già alcuni indizi sui possibili risultati che avremmo ottenuto, ricavati da un alveare che avevamo posizionato vicino all’autostrada del Sole, nei pressi di Parma, dove ci sono svincoli, traffico e code. In quei punti il sistema frenante è più sollecitato. Le polveri ultrasottili derivano quasi unicamente da lì, si depositano fra l’altro sulle strade: se non ci sono campi che assorbono i metalli pesanti e se le strade non vengono pulite con regolarità, le polveri finiscono per restare in circolazione e diffondersi. Per quanto riguarda le aree logistiche, poi, di certo più il veicolo è pesante più emette polveri. L’impianto frenante di un tir ne produce di più di un’utilitaria”.