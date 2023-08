Bettola, Jeep dell’Enel si ribalta lungo viale Vittoria. Illeso il conducente

Solo un grande spavento. Questa mattina, dopo le 8, una Jeep dell’Enel si è ribaltata lungo viale Vittoria a Bettola. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, ma fortunatamente l’uomo al volante non ha riportato nessuna ferita. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e un equipaggio della Croce rossa, ma l’operatore dell’Enel ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per il tempo utile al ripristino delle condizioni di sicurezza e al riposizionamento in asse del mezzo ribaltato.