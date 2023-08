Si schianta con la moto contro un palo: gravissimo un infermiere piacentino

Sono molto gravi le condizioni dell’infermiere piacentino rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto in località San Damiano al Colle, in provincia di Pavia, al confine con la Val Tidone. L’uomo, un 40enne in servizio all’ospedale di Castel San Giovanni, si è schiantato – intorno alle 19 – contro un palo, mentre era intento a procedere in sella alla sua moto lungo la strada provinciale. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma stando ad una prima ricostruzione pare che il 40enne abbia cercato di evitare un’auto che proveniva dalla parte opposta.

Subito dopo lo schianto, è finito nel fossato che delimita la carreggiata rimediando gravissime ferite. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuto l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo all’ospedale Niguarda di Milano, dov’è tuttora ricoverato in prognosi riservata.