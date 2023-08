“Strada dissestata e pericolosa a Calenzano, il Comune deve intervenire”

A Calenzano, tra la chiesa e le cascate del Perino, c’è una strada non asfaltata, in ghiaia, che gli abitanti faticano a percorrere sia a piedi sia con i mezzi che non siano 4×4. Dal 2012 è in queste condizioni, da quando il Consorzio, che l’aveva realizzata nella seconda metà degli anni ’80, si è accordato per cederla al Comune non avendo più la forza lavoro necessaria per mantenerla visto il traffico sempre più sostenuto soprattutto d’estate, con l’afflusso di visitatori ed escursionisti che si dirigono alle cascate del Perino.

Nel 2012 erano così iniziati i frazionamenti tra i proprietari dei terreni che interessano la strada e il Comune aveva deliberato di approvarne l’acquisizione, ma tutto sembra essersi bloccato. Gli abitanti hanno chiesto, e continuano a chiedere al Comune di sistemare la strada, prima che succeda qualcosa di irreparabile, ma anche solo per far transitare i mezzi di soccorso. Non ricevendo risposte concrete, hanno deciso di effettuare una segnalazione al Prefetto di Piacenza. Da parte sua, il Comune fa sapere che la delibera rappresentava un atto propedeutico all’acquisizione, che si sarebbe dovuta comporre alla ricezione degli incartamenti degli avvenuti frazionamenti e dell’identificazione della strada al catasto. Dal Comune riferiscono inoltre che i proprietari dei terreni avevano iniziato a fare il frazionamento, ma non era stato completato ed il Comune non può prendersene carico.