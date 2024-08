I proprietari sono al mercato, la casa va a fuoco: cane salvato dalle fiamme

Un incendio è divampato nella tarda mattinata di lunedì 12 agosto a Calenzano, nella zona delle cascate del Perino (Val Trebbia). Per cause ancora in fase di accertamento un’abitazione è stata avvolta dalle fiamme, mentre i proprietari – stando ad una prima ricostruzione – erano al mercato: oltre domare il rogo i vigili del fuoco di Bobbio, intervenuti con il supporto di un’autobotte proveniente da Piacenza, hanno salvato il cagnolino che era all’interno della casa.