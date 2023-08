Fiorenzuola: con il tinteggio delle aule, parte il modello “dada” alla scuola Gatti

Il Comune di Fiorenzuola ha stanziato complessivamente 34mila euro per la tinteggiatura delle aule della scuola di istruzione secondaria di primo grado “Gatti”, all’interno dell’Istituto comprensivo cittadino. Le operazioni di tinteggiatura si terranno nei prossimi giorni, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, e saranno indirizzate all’allestimento delle aule del plesso per il modello di didattica per ambienti di apprendimento “dada”, innovazione pedagogico-didattica sperimentata da due licei di Roma dall’anno scolastico 2014-2015 e a cui l’Istituto comprensivo di Fiorenzuola ha aderito in vista del prossimo anno scolastico.

IL MODELLO DI DIDATTICA “DADA” – “Il modello di didattica per ambienti di apprendimento prevede il funzionamento delle aule come ambienti di apprendimento assegnati a docenti della stessa disciplina, con lo spostamento degli studenti tra le varie aule dell’istituto durante i cambi d’orario. Il modello “dada” – di matrice anglosassone – intende favorire l’adozione, nella quotidianità scolastica, di modelli didattici funzionali a processi di apprendimento attivo, in cui gli studenti possano divenire attori principali nella costruzione dei loro saperi: in questo progetto assumono pertanto grande importanza l’ambiente e l’arredo dell’aula, concepiti in maniera flessibile e versatile per adattarsi alla lezione che il docente intende offrire di volta in volta” – si legge nella nota del comune.

IL COMMENTO DELL’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE – “La nostra amministrazione comunale ha accolto positivamente la proposta del nostro Istituto comprensivo in merito all’adesione a questo nuovo modello di didattica”, ha spiegato l’assessore alla Pubblica istruzione, Elena Grilli. “L’attuazione di questo nuovo modello di didattica, mediante la creazione di ambienti di apprendimento dove gli studenti diventano sempre di più soggetti protagonisti attivi della propria formazione, intende favorire l’emergere di dinamiche motivazionali e di apprendimento efficaci per ciascuno studente, in linea con l’impegno, da parte della nostra amministrazione, di contribuire alla costruzione di un percorso di studi e formazione qualificato ed efficace, in grado di creare un’opportunità di crescita personale”.