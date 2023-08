Ponte Vangaro, due ciclisti feriti dopo lo scontro con un’auto: uno è grave

È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Statale 45 a Ponte Vangaro, all’incrocio che conduce a Podenzano. Stando alle prime informazioni raccolte, un’auto proveniente da Rivergaro e intenta a svoltare in direzione di Podenzano si sarebbe scontrata – per cause ancora da accertare – con due biciclette che provenivano dalla direzione opposta. In sella alle bici una donna e un uomo: la prima se l’è cavata con qualche ferita lieve, più serie sarebbero invece le condizioni dell’uomo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Pubblica Assistenza Val Nure, insieme ai colleghi della Croce Rossa e all’Automedica del 118. Agli agenti della polizia locale Unione Valnure Valchero il compito di effettuare i rilievi e di dirigere il traffico. Pesanti i disagi alla circolazione.

I soccorritori sono dovuti intervenire anche su un altro incidente, avvenuto sempre nel tardo pomeriggio di oggi a Statto (comune di Travo). In questo caso a scontrarsi sarebbero stati una moto e uno scooter. I conducenti, in seguito all’impatto, non avrebbero rimediato gravi ferite.