Trasporto pubblico, dalla Provincia 20mila euro in più a favore degli studenti

La Provincia di Piacenza aumenta lo sforzo economico per ridurre il costo degli abbonamenti annuali sottoscritti dagli studenti per fruire del trasporto pubblico. L’ente infatti, tenendo conto degli incrementi entrati in vigore da luglio e compatibilmente con le risorse stanziate a bilancio, ha deciso di rivalutare il contributo a proprio carico, aumentandolo complessivamente di 20mila euro.

È l’effetto di quanto disposto dalla presidente Monica Patelli con il Provvedimento n. 94 del 9 agosto 2023, in linea con il Documento unico di programmazione 2023/2025 (approvato il 21 dicembre 2022) che individua il sostegno delle possibilità di accesso di tutti i giovani all’istruzione tra gli obiettivi strategici che l’Ente perseguirà nel triennio.

In cifre, il contributo a carico della Provincia passa da 84 euro (annualità 2022/23) a 114 euro (annualità 2023/24) per l’abbonamento annuale cumulativo urbano+extraurbano per il primo figlio. Per il secondo figlio il contributo della Provincia sale da 20 a 27 euro per l’abbonamento annuale extraurbano e da 104 a 141 euro per l’abbonamento annuale cumulativo urbano+extraurbano. Per il terzo figlio il contributo della Provincia aumenta da 80 a 109 euro per l’abbonamento annuale extraurbano e da 164 a 223 euro per l’abbonamento annuale cumulativo urbano+extraurbano.

Consistente il numero di giovani che hanno usufruito nel recente passato dell’agevolazione tariffaria: la media degli ultimi anni era infatti di circa 600 studenti. Per Patelli “Si tratta di una scelta convinta del Consiglio provinciale – le sue parole -, vogliamo dare un aiuto concreto a tante famiglie attraverso uno sforzo da parte dell’ente che è ancora più significativo perché inserito in un contesto particolarmente delicato, segnato dal crescente peso dell’inflazione”.