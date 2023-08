A Borgonovo ecco “I pé sut al tavul”, trattoria accogliente nelle strutture per anziani

Si chiama “I pé sut al tavul”, i piedi sotto il tavolo, ed è un’accogliente trattoria ammobiliata con vecchie madie e credenze ricavata all’interno delle case protette Gardenia e Melograno, dell’ex Istituto Andreoli, oggi Asp Azalea. Al suo interno gli anziani ospiti che vivono nelle case protette possono invitare parenti, amici a pranzare insieme a loro. Agli ospiti, che prenotano per sé e per i parenti proprio come fossero in un normale ristorante, viene distribuito un menù con i piatti che il personale del servizio di ristorazione, affidato a Salus, ogni giorno propone agli anziani. “Il menù – precisa il responsabile commerciale di Salus Paolo Vasciminno– è quello che viene servito a tutti gli ospiti, per dar modo all’anziano di condividere con i propri cari la stessa esperienza che lui vive ogni giorno in struttura”.

