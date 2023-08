Canile di Fiorenzuola: 42 nuovi cani di cui 27 cuccioli, dopo l’intervento di Enpa

Al Canile di Fiorenzuola sono entrati di recente 15 nuovi cani adulti, dopo l’intervento di Enpa Piacenza su una situazione di sovrannumero: una signora in stato di disagio a Cortemaggiore era arrivata a tenere nella sua cascina in campagna ben 44 cani. Lei stessa ha chiesto aiuto alle associazioni animaliste e guardie zoofile.

Dei 15 cani adulti arrivati al canile comunale di Fiorenzuola – gestito con grande attenzione dall’associazione Amici del Cane – cinque erano in realtà gravide. Ora le volontarie e i volontari le hanno ribattezzate le “mammine”: i cuccioli che hanno partorito sono in tutto 27 (alcuni sono purtroppo nati morti). Non sono adottabili. Sono molto piccoli e quindi non ancora visibili al pubblico esterno. Si inizierà l’iter solo a fine settembre e inizio ottobre. Chi volesse aiutare il canile può farlo in due modi:

– visitare i cani più grandi, già adottabili;

– donare cibo: in particolare scatolette e umido Puppy.

Si possono portare al canile oppure donare in uno dei punti di raccolta: Isola dei Tesori di Fiorenzuola, Pianeta Natura di Roveleto e Tigotà di Fiorenzuola.

GUARDA IL SERVIZIO DI DONATA MENEGHELLI