“Inaccettabile il parcheggio interrato. Cittadella sarà l’ennesima isola di calore”

“Viene realizzato il parcheggio sotterraneo perchè serve o perchè l’amministrazione comunale ha le mani legate e non rescinde da un contratto ritenuto iniquo?” Se lo chiedono i rappresentanti delle associazioni e dei comitati che questa mattina si sono dati appuntamento davanti a quel che resta della biglietteria di piazza Cittadella per dire no a un progetto che secondo loro “appare in netto ed evidente contrasto con l’interesse pubblico della comunità cittadina, sia in termini urbanistici che ambientali e culturali”.

Tanti gli interrogativi rimasti senza risposte. Manrico Bissi, in rappresentanza di Archistorica, si è detto perplesso nel constatare che non sia stato utilizzato un georadar utile per mappare le strutture archeologiche presenti nel sottosuolo. “Non è stata fatta nessuna indagine – sottolinea – forse perchè in questo modo i lavori non sarebbero mai partiti?”

“Col parcheggio sotterraneo si va in controtendenza rispetto alle scelte che stanno facendo le città europee – rimarca Giuseppe Castelnuovo di Legambiente -, chi pensa al futuro realizza opere per allontanare il traffico dalle città investendo in mobilità sostenibile, qui si fa il contrario pagando circa 15 milioni di euro per realizzare un parcheggio interrato nel centro storico”.

Tra le criticità evidenziate dai rappresentanti di Legambiente, Italia Nostra, il fondo ambiente Territorio, il comitato parco della Pertite, Attac Italia e il laboratorio popolare della cultura e dall’arte c’è anche il forte rischio che con la realizzazione del progetto piazza Cittadella diventi “l’ennesima isola di calore senza alberi della città”. Durante la conferenza, Stefano Benedetti, del Fondo ambiente territorio, ha annunciato la controproposta dell’organizzazione: “Una soluzione alternativa che prevede 348 posti auto su due piani da realizzare lungo viale Risorgimento – spiega – una soluzione che non avrebbe problemi di natura archeologica a differenza di piazza Cittadella”.