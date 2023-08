Incidente in A1 tra Piacenza Sud e Fiorenzuola: due feriti gravi e lunghe code

Sta causando pesantissimi disagi alla circolazione l’incidente stradale avvenuto stamattina lungo l’autostrada A1 tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, all’altezza di Pontenure (chilometro 64 in direzione Bologna). Tre le vetture coinvolte nello scontro (una di queste, in seguito all’impatto, si è ribaltata), così come le persone rimaste ferite: due di loro, in gravi condizioni, sono state trasportate all’ospedale di Parma. Sul posto, oltre all’elisoccorso, sono intervenute due ambulanze, l’automedica e i vigili del fuoco, che dopo un lungo lavoro sono riusciti a liberare dalle lamiere uno dei feriti.

Ai volontari della Croce Rossa il compito di distribuire bottigliette d’acqua agli automobilisti rimasti bloccati nel traffico.

I CONSIGLI PER CHI VIAGGIA – Per le brevi percorrenze si consiglia di uscire a Piacenza Sud e rientrare in autostrada a Fiorenzuola. A chi proviene da Milano, si consiglia di prendere la Tangenziale est esterna (Teem) A58, seguire la A4 Milano-Brescia e poi la A22 del Brennero in direzione Modena. In ulteriore alternativa seguire la A21 Piacenza-Brescia da Piacenza Sud, seguire la A4 Milano-Brescia e poi la A22 in direzione Modena. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, e tutti i mezzi di soccorso.