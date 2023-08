L’estate dei negozianti: chiusure a Ferragosto, ma niente più vacanze lunghe

Via Roma, nove del mattino. Il caffè al solito bar all’angolo con via Neve sarà un ricordo fino alla riapertura prevista a fine mese. Pochi passi e sulla serranda abbassata del salumaio un avviso ricorda che fino al 13 agosto è chiuso per ferie. Un po’ di passi avanti e risulta chiusa anche la libreria di Bernardo Carli, la farmacia annuncia che la prossima settimana sarà aperta ma chiuderà quella successiva, la birreria dei giardini Merluzzo aspetta gli avventori sabato sera per l’ultima bevuta prima di tre giorni di stop. Ancora qualche passo per leggere che la panetteria è chiusa per ferie dal 30 luglio (ma non si sa quando riapre), mentre la merceria che riapre lunedì. È a macchie, come un leopardo, la situazione ferragostana del commercio piacentino: chi chiude e chi no, chi lo stretto indispensabile, chi invece se la piglia. La città chiusa per ferie tutto agosto però sembra ormai un ricordo: di certo c’è per tutti la chiusura festiva del 15, quella non si tocca. Ma persino davanti alla possibilità di abbassare la saracinesca nel prefestivo di lunedi, c’è chi dice “no, grazie”.

“Io sono aperta – dichiara con orgoglio Alessandra Tampellini, titolare di una dolciaria in via Genova (che fra l’altro in queste settimane ha proprio davanti un cantiere) – garantisco il servizio tutta l’estate. Chiudo solo il 15 e il 16”. In via Genova però non tutti la pensano come lei.

“Noi di solito non abbiamo mai chiuso – spiega Valentina Manstretta dal negozio di abbigliamento in via Felice Frasi – quest’anno per problemi di turni organizzativi chiudiamo, ma una sola settimana perché poi c’è da preparare lo sbaracco”.

Chi invece chiude per un paio di settimane è Cristian Lertora, titolare di un ristorante-gastronomia in via Radini Tedeschi: “Ho diverso personale ed è giusto che faccia ferie: per questo chiudo dal 15 al 29 agosto – spiega – e poi molti sono ancora via”.

La pensa diversamente Mario Coppellotti, titolare di diversi locali in città e in provincia: “A parte la piscina di Travo che per ovvi motivi resta aperta, i nostri locali chiudono tutti il 13, il 14 e il 15 – spiega – del resto in quei giorni la città si svuota”.