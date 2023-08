Il prefetto Daniela Lupo in visita alle Forze dell’ordine: “A voi il nostro grazie”

Ferragosto, giornata di festa per gli italiani, ma anche di lavoro per tutte quelle figure professionali impegnate anche oggi per garantire sicurezza, pronto intervento e assistenza sanitaria. Si tratta di Forze dell’ordine – polizia, carabinieri e guardia di finanza – oltre a vigili del fuoco e 118, ai quali il prefetto Daniela Lupo ha fatto visita in mattinata per ringraziarli dell’incessante lavoro che svolgono h24 e per augurare loro una buona giornata di festività di ferragosto e dell’Assunta.

Il tour è iniziato alle 9 presso la questura dove il prefetto, accolto dal questore Ivo Morelli, ha incontrato gli agenti e visitato la sala operativa. La visita è proseguita presso il comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, ospitata dal comandante colonnello Pierantonio Breda, per poi proseguire alla caserma della Guardia finanza dove ad attenderla c’era il tenente colonnello Raffaele Oliviero.

Il prefetto ha poi proseguito la visita recandosi alla caserma dei vigili del fuoco e alla centrale del 118.