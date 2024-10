GdF: Giuseppe Spezzaferro nuovo comandante di Polizia Economico-Finanziaria

Il Tenente Colonnello Giuseppe Spezzaferro, quarantenne, originario di Messina, è il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Piacenza.

Prende il posto del Tenente Colonnello Raffaele Oliviero, che lascia il Nucleo di Piacenza per andare a rivestire un nuovo incarico di comando presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Trieste.

Spezzaferro ha frequentato il 104° Corso “Carso III” presso l’Accademia della Guardia di Finanza, laureandosi, nell’anno 2009, in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. Nel corso del periodo di formazione ha conseguito anche il 1° livello di lingua inglese presso la Scuola Lingue Estere dell’Esercito Italiano – Perugia. Proviene dal Gruppo di Treviso, ove in qualità di Comandante di Reparto, dal 2020 al settembre 2024, ha maturato un’esperienza impegnativa che ha interessato tutti i principali settori operativi in cui quotidianamente è richiesto l’impiego della Guardia di Finanza.

Nelle precedenti esperienze di servizio ha comandato la Compagnia della Guardia di Finanza di Alghero, il Nucleo Operativo Pronto Impiego del Gruppo di Reggio Calabria, oltre alle Sezioni GOA (Gruppo Operativo Antidroga) e Criminalità Organizzata presso il GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari, sviluppando uno specifico expertise operativo nel contrasto alle infiltrazioni criminali nel tessuto economico e sociale oltre che nelle tecniche di aggressione patrimoniale dei beni illecitamente accumulati dalle consorterie criminali.