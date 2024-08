I Carabinieri di Piacenza “salutano” gli ufficiali Beveroni, Barbera e Giovine

Nei prossimi giorni, tre ufficiali del Comando provinciale di Piacenza, lasceranno la città e la provincia perché destinati ad altri prestigiosi incarichi. Si tratta del tenente colonnello Alfredo Beveroni, del maggiore Antonino Barbera e del tenente Francesco Giovine.

“Il Tenente colonello Alfredo Beveroni è stato il mio braccio destro in questi due anni, a lui mi lega un rapporto personale oltre che professionale nato, più di venti anni fa, ai tempi della Scuola Ufficiali – le parole del Comandante provinciale di Piacenza Pierantonio Breda -. Gli sono grato per il competente sostegno che mi ha sempre assicurato e sono contento che gli sia stato assegnato l’importante e sfidante incarico di Comandante Provinciale a Enna. Sono lieto che il buon lavoro svolto anche dal Maggiore Antonino Barbera e dal Tenente Francesco Giovine abbia consentito loro di mettersi in luce per i crescenti incarichi a cui sono stati destinati”.

Dopo poco più di quattro anni al comando del Reparto operativo del comando provinciale di Piacenza, il tenente colonnello Alfredo Beveroni lascia la città per andare a ricoprire un altro prestigioso incarico. Dal 2 settembre prossimo andrà a dirigere il comando provinciale dei Carabinieri a Enna. Quattro anni trascorsi nel piacentino dove il tenente colonnello Beveroni oltre all’aspetto lavorativo ha coltivato amicizie e affetti. Sensibilità, equilibrio, correttezza e professionalità sono state le sue doti importanti e fondamentali e che ha quotidianamente messo in campo durante questi anni di servizio a Piacenza.

Il maggiore Antonino Barbera, originario di Sciacca, arrivato cinque anni fa in Alta Val Trebbia quale comandante della Compagnia di Bobbio, guiderà i NAS di Alessandria; mentre il tenente Francesco Giovine che era responsabile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piacenza è stato trasferito ad Atessa, in provincia di Chieti, dove assumerà il Comando della Compagnia.