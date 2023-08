È la giornata più attesa dell’estate, spartiacque tra le due metà ideali del periodo più caldo dell’anno. Il Ferragosto ha origini nella storia dell’Antica Roma – il nome deriva dal latino feriae Augusti (il riposo di Augusto), in onore di Ottaviano Augusto, primo imperatore romano, da cui prende il nome il mese di agosto – per poi incrociarsi con la festività cristiana dell’Assunta in Cielo, dedicata alla vergine Maria.

Una giornata di feste, dunque, sia religiose che civili, e durante la quale gli italiani si dedicano principalmente a pic-nic e barbeque, senza disdegnare visite culturali e artistiche.

Ecco il programma degli eventi in città e provincia.

PIACENZA – Durante la settimana di Ferragosto, i Musei civici di Palazzo Farnese osserveranno le seguenti aperture: martedì 15 agosto: 10-18 (orario continuato)

mercoledì 16 agosto: 10-13 / 15-18.

PIACENZA – ore 9.30 Visita e saluti del prefetto Daniela Lupo presso la Questura e il comando dei Carabinieri.

PIACENZA – ore 11.00 in duomo a Piacenza. Solennità della Beata Vergine Maria Assunta a cui è dedicata la Cattedrale di Piacenza, presieduta dal vescovo mons. Adriano Cevolotto e animata dalla Comunità Ecuadoregna guidata dai padri Scalabriniani.

PIACENZA – All’oratorio di San Rocco in via Legnano a Piacenza: alle 8.30 Lodi mattutine e benedizione dei panini; alle 9.00 messa; alle 11 messa solenne.

PIACENZA – ore 21.15 Arena Daturi. Cinema sotto le stelle: film “Magic Mike – The last dance”, diretto da Steven Soderbergh, con Channing Tatum e Salma Hayek.

BOBBIO – Ferragosto speciale per celebrare la Festa dell’Assunta con tanta musica, animazione e divertimento. Spettacolo di fuochi artificiali dal Ponte Gobbo alle 23.30.

BRAMAIANO DI BETTOLA – Festa di agosto.

CAORSO – martedì 15 agosto ore 09.30 messa del giorno, al termine la processione con le statue dei Santi Patroni per le vie del paese e distribuzione dei panini benedetti di San Rocco. Mercoledì 16 agosto dalle 8.30 distribuzione dei panini di San Rocco; alle 10 messa in onore del santo patrono; alle 18.30 Vespri cantati e benedizione eucaristica.

FERRIERE – dalle 17.00 polentata pro Assofa.

PARCO PROVINCIALE DI MONTE MORIA – Festa al Parco Provinciale, martedì 15 e mercoledì 16 agosto, organizzata dalla Proloco di Monastero di Morfasso.

NIBBIANO – ore 21.00 Concerto di Paul Roland accompagnato da una band di giovani talenti.

RIVERGARO – ore 22.00 Ritorno anni ’90.

SARMATO – ore 9.30 processione dal sacello alla chiesa maggiore per la messa e la consegna del san Rocchino ad un cittadino benemerito . Alle ore 16.00 festeggiamenti per il patrono San Rocco.