Più polizia locale nelle festività. Agenti in bici e di notte fino alle tre

La polizia locale potenzia i servizi nel periodo natalizio. Al fine di garantire più controlli, soprattutto in centro storico, partono turni notturni (fino alle 3.30) e vengono implementate le pattuglie in bicicletta. Non solo: “Al fine di incrementare la copertura oraria del controllo in remoto del Portale delle allerte della Regione, compatibilmente con le altre esigenze del comando, sarà aggiunta come presidio la sala operativa della polizia locale, attiva tutti i giorni dalle 7.30 alle 00.15”.

Sono i tre progetti, finanziati con 15mila euro e predisposti dal comandante della polizia locale, a cui la giunta ha dato il via libera sulla scorta di un pre-accordo sindacale.

Considerato che “vivere in un ambiente sicuro e poter uscire di casa senza la paura che possa accadere qualcosa a sé stessi o ai propri cari è un diritto che il Comune deve contribuire a tutelare e garantire”, il progetto di potenziamento dei servizi, si legge nelle carte, punta a “prevenire e reprimere infrazioni alle norme di comportamento del Codice della strada, nonché ogni condotta comportamentale che costituisce turbativa alla pacifica convivenza e che incide negativamente sulla percezione di sicurezza dei cittadini”.

L’obiettivo è “una presenza costante e capillare del personale di polizia locale lì dove si concentra la vita della comunità. Pertanto è soprattutto nel centro storico, cuore pulsante della città, che occorre potenziare i servizi di presidio e vigilanza garantendo una presenza al servizio del cittadino. A tal fine saranno incentivate modalità che favoriscono un controllo più capillare attraverso servizi appiedati o resi con strumenti finalizzati a migliorare la rapidità degli interventi. Sarà attivato pertanto il servizio di Bike patrol che permette di attraversare anche aree delimitate come parchi e giardini pubblici e avere un contatto più diretto con l’ambiente circostante, permettendo azioni di pronto intervento. Con questo nuovo servizio, di agenti in bicicletta, la polizia locale si dota di un importante strumento per garantire una presenza più capillare sul territorio e assicurare maggiore attenzione alla comunità, aumentando quella percezione di sicurezza sempre più richiesta dalla cittadinanza. Per raggiungere compiutamente tale obiettivo è necessario approntare servizi diurni aggiuntivi da svolgersi almeno tre volte alla settimana» e «sarà composto da almeno due pattuglie comprensive eventualmente di un ufficiale”.

Analoghe le premesse per il servizio notturno che “si propone di raggiungere tramite l’impegno costante della polizia locale un giusto equilibrio tra la vitalità della città e la tutela al diritto al riposo e alla quiete dei residenti, nonché alla tutela della sicurezza urbana”.

Sarà inoltre attivata almeno una pattuglia aggiuntiva a settimana da utilizzare durante gli eventi programmati nell’ambito delle festività natalizie.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTA’