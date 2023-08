Al Farnese 280 visitatori per il ponte di Ferragosto: “In aumento”. Ricci Oddi chiusa

Circa 280 visitatori dal 12 al 15 agosto, in aumento rispetto ai 225 nello stesso periodo dell’anno scorso. Ecco il bilancio delle presenze nei musei civici di palazzo Farnese durante il ponte festivo di Ferragosto. “L’arrivo dei visitatori – commenta l’assessore alla cultura Christian Fiazza – registra un incremento del 25%, segno dell’importante lavoro portato avanti con tutto il sistema piacentino. La consapevolezza delle potenzialità turistiche di Piacenza nasce da un cammino che le varie amministrazioni hanno portato avanti. Da qui dobbiamo cercare di migliorare ancora, alla ricerca di un gioco di squadra che ci renda sempre più competitivi”.

Anche diversi turisti stranieri hanno scelto il nostro territorio per un breve tappa alla scoperta di chiese e palazzi. Del resto, Piacenza conferma la sua vocazione da città-baricentro, comoda per “spezzare” il viaggio verso altre mete, da nord a sud.

A Ferragosto, palazzo Farnese – che vede un lieve incremento a luglio (dalle 983 presenze del 2022 alle 1.049 di quest’anno) – ha mantenuto l’apertura al pubblico (10-18). Anche lo sportello Iat-R di piazza Cavalli è rimasto attivo dalle 10 alle 16, ma alcuni utenti hanno riscontrato un disservizio temporaneo nella linea telefonica: una voce automatica a ripetizione, senza la possibilità di parlare con un operatore umano per chiedere maggiori informazioni.

RICCI ODDI CHIUSA – A Ferragosto, invece, la galleria d’arte moderna Ricci Oddi – la “casa” del celebre Ritratto di Signora di Gustav Klimt – è rimasta chiusa. “L’erogazione del servizio non viene stabilita dal Comune – puntualizza Fiazza – l’amministrazione rispetta la piena indipendenza e la libertà decisionale del Cda alla guida del museo, che esercita le sue prerogative senza vincolo di mandato”. Anche l’anno scorso la Ricci Oddi era rimasta chiusa a Ferragosto, precludendo – di fatto – la possibilità di ammirare le opere d’arte ai turisti presenti in città. Pause estive che, in passato, avevano già caratterizzato la galleria di via San Siro a causa dell’assenza di un sistema di raffrescamento. Oggi invece l’impianto c’è, ma l’ente ha comunque scelto di non aprire al pubblico nella giornata festiva.

