Ancora un caso di legionella a Piacenza: donna over 70 ricoverata in gravi condizioni

Ancora un caso di legionella a Piacenza. A contrarre l’infezione una donna ultrasettantenne che si trova ora ricoverata in condizioni critiche nel reparto Utir (terapia intensiva respiratoria) dell’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. “È in cura da noi. Vista la grave insufficienza respiratoria, in questo momento la paziente è sottoposta a terapia antibiotica ed è supportata con ventilazione maccanica” conferma il primario Cosimo Franco.

Contrariamente ad alcune indiscrezioni circolate ieri mattina, non sarebbe in corso alcun focolaio di legionellosi in Utir. Da quanto si è appreso la donna avrebbe contagiato il batterio qualche giorno fa durante il periodo di ricovero in una casa di riposo. Considerato il precipitare della situazione è stato disposto il trasferimento in Utir. Tra l’altro non sarebbe nemmeno l’unico caso di infezione di legionella segnalato negli ultimi mesi sul nostro territorio. Questo a testimonianza di una crescita nelle contaminazioni.