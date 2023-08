Benzina, anche a Piacenza il prezzo sale ancora. “Inutile il cartello anti-speculazione”

Anche a Piacenza continua la salita dei prezzi del carburante. Al servito, in molti casi, la benzina sfonda il tetto dei due euro al litro. Nonostante l’installazione dei cartelli con il prezzo medio regionale, misura voluta dal governo in tutta Italia per fermare le speculazioni, la tendenza al rialzo non si ferma. E gli automobilisti insorgono: “Così non si può andare avanti”. Le interviste nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

