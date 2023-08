Dai 21 comuni del distretto di Ponente 16 mila euro per progetti di integrazione

I 21 comuni del distretto di Ponente mettono sul piatto 16 mila euro per progetti di integrazione interculturale. Fino al 31 agosto soggetti del terzo settore potranno candidarsi per iniziative volte a favorire l’integrazione degli stranieri. I fondi serviranno ad aprire due sportelli di mediazione culturale, uno a Borgonovo e uno a Calendasco, a organizzare corsi di lingua italiana, soprattutto per le donne straniere, e corsi di educazione civica.

Un altro aspetto è l’integrazione scolastica dei bambini, ma anche dei loro genitori, tramite iniziative pensate per coinvolgerli nel percorso scolastico dei loro figli.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ