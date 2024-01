Le difficoltà e l’integrazione degli studenti stranieri nel video “Una città per tutti”

Quella di Saad (papà marocchino e mamma albanese) e Zoe (nata in Argentina e a Piacenza da meno di un anno) sono solo alcune delle tante storie raccontate nel video “Una città per tutti”, progetto di riflessione, interviste e scritture autobiografiche che ha coinvolto gli studenti di quattro classi terze dell’Istituto Volta di Castel San Giovanni e due classi della scuola media Anna Frank di Piacenza: due realtà scolastiche del nostro territorio caratterizzate da una significativa presenza di studenti immigrati di prima e soprattutto seconda generazione. Le parole dei ragazzi che si susseguono nel video mettono in luce la complessità, ma al tempo stesso la grande ricchezza del frequentare e gestire una scuola in cui convivono storie, memorie, lingue e culture differenti.

“Una città per tutti” è stato presentato e proiettato stamattina all’interno del Salone delle Armi della Prefettura, capofila del progetto svolto da febbraio a dicembre 2023 con la partnership di Sol.Co Piacenza, società cooperativa sociale.

“Tutto questo – ha spiegato Carla Chiappini, referente del progetto – è nato su iniziative del Ministero degli Interni per favorire l’integrazione dei giovani cittadini di seconda generazione. Abbiamo incontrato tante ragazze e ragazzi che hanno evidenziato dei bellissimi valori. Non solo: gli incontri ci hanno permesso di porre in evidenza quelle che sono le principali problematiche che questi giovani, specialmente quelli di prima generazione, di ritrovano ad affrontare ogni giorno. Insomma, c’è tanto materiale sul quale riflettere e soprattutto progettare”.

Ma quali sono le più importanti barriere da abbattere? “A patire maggiormente l’impatto con una cultura diversa – ha illustrato Franca Molinari, referente intercultura e integrazione degli alunni stranieri per la scuola Faustini-Frank-Nicolini – sono gli studenti arrivati da poco, o comunque da qualche anno, in Italia. Molti di loro vivono nel nostro Paese da quando avevano due o tre anni e anche se hanno frequentato asilo, elementari e medie non possiedono ancora la cittadinanza italiana. Non dimentichiamo che la provincia di Piacenza è la seconda in Italia come numero di studenti stranieri: ecco perché un progetto come questo può contribuire ad attirare l’attenzione sulle problematiche dei nostri ragazzi e sulle iniziative che si potrebbero mettere in atto per risolverle. La prima che mi viene in mente è quella di chiedere uno sblocco della classe di concorso per alfabetizzatori: ne avremmo estremamente bisogno. Vediamo infatti molti bimbi stranieri che arrivano non alfabetizzati, nemmeno nella loro lingua: tutto ciò rappresenta un problema immane, dato che non dispongono di un appiglio per cominciare ad imparare una seconda lingua. Bisogna poi imparare a lavorare su tanti livelli: dai ragazzi alle famiglie, passando per i colleghi e le istituzioni, che comunque ci danno una grossa mano grazie anche a progetti come “Una città per tutti”. C’è ancora tanto da fare, ma almeno stiamo gettando una base”.