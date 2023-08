In via Roma rissa pomeridiana tra due gruppi di pakistani. Un ferito

Una rissa si è scatenata in via Roma fra due gruppi di pakistani, una delle due gang indossava abiti bianchi e l’altra neri. Ad assistere seduti sul marciapiede vi erano alcuni egiziani. Il pestaggio si è concluso con un ferito trasportato all’ospedale d’urgenza in ambulanza. E’ accaduto qualche giorno fa alle due del pomeriggio.

“Ho visto i due gruppi discutere a voce molto alta” ci ha riferito un testimone “di risse qui ne accadono tante, ma questa volta mi ha colpito il fatto che erano tutti pakistani e un gruppo indossava abiti bianchi, mentre un altro indossava abiti neri. I due gruppi si sono incontrati a metà via. Io ho potuto vedere che discutevano animatamente, molto animatamente, parlavano nella loro lingua e non capivo cosa si dicevano, si capiva solo che erano molto arrabbiati e che lo scontro era imminente. Da quello che ho potuto capire uno dei due gruppi non era di via Roma o forse neppure di Piacenza ed era guidato da un tale che i rivali hanno chiamato Bestia, ecco fra le poche parole dette da loro in Italiano che ho sentito, dicevano del Bestia”.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’